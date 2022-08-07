ليستر 9 محرم 1443 الموافق 7 اغسطس 2022 واستعادل فريق ليستر سيتى مع نظيره برينتفورد، بهدفين لكل منهما، فى المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد على ملعب "كينج باور"، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم .وأحرز أهداف ليستر سيتي اللاعب تيموتي كاستاني، فى الدقيقة 33، وكيرنان هال فى الدقيقة 46 ، بينما جاء هدفي برينتفورد عن طريق اللاعب إيفان توني في الدقيقة 62، وبيليندا داسيلفا في الدقيقة الـ 86 .// انتهى //19:00ت م0141