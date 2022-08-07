نواكشوط 09 محرم 1444 هـ الموافق 07 أغسطس 2022 م واسعبرت موريتانيا عن إدانتها للعدوان الإسرائيلي على غزة، مطالبة المجتمع الدولي كافة وكل الأطراف الإقليمية الفاعلة بالعمل على وقف التصعيد وعلى توفير الحماية للفلسطينيين.وقالت الخارجية الموريتانية في بيان إنها تتابع ما يجري بقطاع غزة من عدوان على المواطنين المدنيين الفلسطينيين، مدينة هذا الخرق السافر لقواعد القانون وقرارات الشرعية الدولية.وأكد البيان موقف موريتانيا الثابت المطالب بحل عاجل دائم ينهي معاناة الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة طبقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.// انتهى //19:27ت م0147