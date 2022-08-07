مقديشو 09 محرم 1444 هـ الموافق 07 أغسطس 2022 م واسقتل شخص على الأقل وأصيب 4 آخرون جراء انفجار وقع اليوم في مدينة جوهر عاصمة ولاية هيرشبيلي الصومالية.وأفادت مصادر محلية أن الانفجار نجم عن عبوة ألصقت بسيارة وذلك بالقرب من الفندق الذي تعرض 17 يوليو الماضي لهجوم انتحاري أودى بحياة عدة أشخاص وجرح نواب ووزراء.ولم يصدر بيان رسمي من إدارة هيرشبيلي بخصوص الهجوم والخسائر الناجمة عنه، كما لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها حتى الآن عن الانفجار.// انتهى //19:28ت م0149