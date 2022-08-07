09 محرم 1444 هـ الموافق 07 أغسطس 2022 م واستنطلق بمدينة السيح غداً، القافلة الصحية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، التي تنظمها جمعية "عناية" الصحية، وتقام في ممشى طريق الملك سلمان بحي الأندلس، ومجمع الحديثي مول في حي البرج، ومجمع الواحة مول في حي غرناطة.وتشتمل الحملة التي تستمر ثلاثة أيام، على خدمات الفحص الوقائي للمواطنين والمقيمين ومنها فحص المؤشرات الحيوية، وفحص صحة البصر، وقياسات السكر، والسكر التراكمي وضغط الدم.وتهدف القافلة إلى تعزيز الوعي الصحي بين أفراد المجتمع للكشف المبكر، للوقاية من الأمراض المزمنة والحد من اعتلال الصحة.// انتهى //20:05ت م0151