الطائف 09 محرم 1444 هـ الموافق 07 أغسطس 2022 م واستألَّقَت الهجن الإماراتية في منافسات الثنايا - مساء اليوم - ضمن الأشواط التمهيدية في مهرجان وليِّ العهد للهجن 2022 بفوز أربع مطايا، فيما انتزعت "روعة" للكويتي ناصر بن سعود العجمي لقب الأسرع توقيت، إذْ حقَّقَتِ المركزَ الأولَ في الشوط المسائي الثالث فئة ثنايا بكار، بتوقيت قياسي 8:15.984 دقائق.وفازت بالمركز الأول في الشوط الأول المطية الإماراتية "محنة" لسهيل الرملي العامري، ثم "مداهم" لسهيل الرملي العامري من الإمارات ، ثم "المنتصر" لمحمد بن علي المري، ثم القعود الإماراتي "مشكور" لسهيل الرملي العامري، وجاءت بعده المطية "متعبة" لنادر فرج الجهني، ثم "سلمى" لراشد بن حمد العفاري من الإمارات، وأخيراً "هملول" لمحمد بن ناصر القحطاني.// انتهى //20:55ت م0155