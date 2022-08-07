كيب تاون09 محرم 1444 هـ الموافق 7 أغسطس 2022 م واسدانت جنوب أفريقيا بشدة الغارات التي شنُّها المحتل الصهيوني الغاشم التي تستمر لليوم الثالث على التوالي.وأفادت وزارة الخارجية في بيان أن الهجمات المستمرة تعرض المدنيين الأبرياء لخطر شديد، وتعدُّ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.وأشارت إلى أنَّ المجتمعَ الدولي ملزمٌ بضمان عدم انتهاك القانون الدولي بشكل عشوائي، داعياً إلى الوقف العاجل للهجمات المتكررة من قبل جيش المحتل الصهيوني ضد المدنيين، وخصوصاً النساء والأطفال، وكذلك الحصار غير القانوني على غزة.//انتهى//21:12ت م0157