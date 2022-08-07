الباحة 09 محرم 1444 هـ الموافق 07 أغسطس 2022 م واسشَهِدَتْ منطقةُ الباحةِ - اليوم- هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ من متوسطةٍ إلى غزيرةٍ مع انعدام الرؤية بسبب الضباب الكثيف بقطاع السراة، شَمِلَتْ أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظات بلجرشي وبني حسن والقرى والمندق والعقيق والمخواة وقلوة والحجرة والمراكز التابعةَ لها، وعددًا من منتزهات المنطقة شملت رغدان والحسام والأمير مشاري والثروة الوطني والمنتزه الوطني والشكران والخلب والفرش وشهبة وطيبة الاسم والشروق والشوق،سالت على إثرها عددٌ من الأودية والشعاب، وارتوتْ الأرضُ.جعلَها اللهُ سُقْيَا رحمةٍ وبركةٍ، وعَمَّ بنفعِها أرجاءَ البلاد.// انتهى //21:13ت م0158