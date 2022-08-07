القاهرة 9 محرم 1444 هـ الموافق 7 أغسطس 2022 م واسأعربت مصر عن بالغ الإدانة لقيام عدد من المستوطنين اليهود باقتحام باحات المسجد الأقصى، الأمر الذي يُعد انتهاكاً لقدسيته واستفزازاً لمشاعر المسلمين.وشددت مصر في بيان لوزارة خارجيتها اليوم ، على ضرورة وقف أي أعمال استفزازية، واتخاذ الإجراءات كافة للحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم للقدس ومقدساته، مطالبة بتوفير الحماية للمصلين المسلمين.//انتهى//22:17ت م0166