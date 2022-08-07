سياسي / مصر تدين اقتحام مستوطنين يهود لباحات المسجد الأقصى
الأحد 1444/1/9 هـ الموافق 2022/08/07 م واس
القاهرة 9 محرم 1444 هـ الموافق 7 أغسطس 2022 م واس
أعربت مصر عن بالغ الإدانة لقيام عدد من المستوطنين اليهود باقتحام باحات المسجد الأقصى، الأمر الذي يُعد انتهاكاً لقدسيته واستفزازاً لمشاعر المسلمين.
وشددت مصر في بيان لوزارة خارجيتها اليوم ، على ضرورة وقف أي أعمال استفزازية، واتخاذ الإجراءات كافة للحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم للقدس ومقدساته، مطالبة بتوفير الحماية للمصلين المسلمين.
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22:17ت م
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