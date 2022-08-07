الرياض 09 محرم 1444 هـ الموافق 07 أغسطس 2022 م واسأكدت القوات الخاصة للأمن البيئي أن عقوبة حرق الأشجار أو الشجيرات أو سكب المواد الضارة عليها أو على أجزائها أو على تربتها غرامة تصل إلى (40) ألف ريال.وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.// انتهى //22:27ت م0167