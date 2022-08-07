الرياض 09 محرم 1444 هـ الموافق 07 أغسطس 2022 م واسأعلنَ رئيسُ مجلس إدارة نادي الإبل مؤسس ورئيس المنظمة الدولية للإبل فهد بن فلاح بن حثلين عن اعتماد الفئات الملكية، التي تشمل فئات بيرق المـؤسس 80 ، سيــف الملـــك 50، شلفا وليٍّ العهد 20 "دق"، وذلك ضمن العديد من القرارات التطويرية التي ستتضمنها النسخة السابعة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.وأوضحَ ابن حثلين أنه يُشترط لمنافسات شلفا وليِّ العهد 20 "دق"، المشاركة بـ20 بكرةً أو 19 بكرةً وقعود واحد بحسب اختيار المشارك، لأعمار من سن "جذعة " وأقل، ولا يسمح بالمشاركة بنفس الإبل في جميع فئات الجمل، ويمكن للإبل المشاركة في أشواط الفردي ( مفاريد- دق - الفحل المنتج )، مشيراً إلى أن الألوان المعتمدة فيه هي المغاتير ( الشغل - الصفر - الوضح - الشقح - الحمر )، المجاهيم .كما أعلنَ رئيسُ مجلس إدارة نادي الإبل إطلاقَ فئة جديدة في النسخة المقبلة من المهرجان وهي فئة "البداوة"، التي تشمل شــوط الـبـداوة 40 وهي فئة لكل الألوان وفق شروط محددة تتمثل في عدم أحقية المنقيات المشاركة التواجد في فئة نخبة النخبة، ولايجوز للمشارك التواجد في أشواط الفرديات بإسمه، كما لا يحق للمشارك التواجد في أي فئة (جمل) أخرى، وتكون المشاركة في الفردي في فئة الفحل وانتاجه فقط.وبَيَّنَ أن ما تم اعتماده من فئات واستحداث شوط يأتي في إطار التطوير المستمر في القطاع، ولزيادة التنافس بما يحقق أهداف مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.// انتهى //22:27ت م0168