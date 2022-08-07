الرياض 09 محرم 1444 هـ الموافق 07 أغسطس 2022 م واسافتتحَ السبَّاحُ البارالمبي إبراهيم المرزوقي رصيد المملكة من الميداليات في دورة ألعاب التضامن الإسلامي المقامة حالياً في مدينة قونية التركية، بنيله برونزية مسابقة السباحة.وجاءت برونزية المرزوقي، بعد أن حلَّ ثالثاً في نهائي سباق 50م فراشة بزمن 49.12 ثانية، وجاء زميله تركي الحربي، المركز الرابع لسباق 100م فراشة؛ بعد أن انهى السباق الذي جرى في المسبح الأولمبي بزمن 1.12.87 دقيقة، وهو نفس المركز الذي حل فيه في سباق 400م حرة بزمن 5.25.98 دقيقة.وفي مسابقة كرة الطاولة، تأهل لاعب المنتخب السعودي لكرة الطاولة علي الخضراوي، إلى ربع نهائي مسابقة الفردي، بعد تغلبه على الإندونيسي رافانيل نيكولا بنتيجة 3 - 0، وهو الذي وصل لهذا الدور بفوزه على الطاجيكي أبايدولو بنتيجة 3 - 1، على أن تتواصل المنافسات غداً الاثنين، فيما خرج زميله عبدالعزيز بوشليبي من منافسات ثمَّنَ نهائي الفردي، بخسارته أمام لاعب منتخب طاجكستان دينيس زولودوف بنتيجة 3 - 1، وهو الذي تأهل لهذا الدور عقب فوزه على المالديفي موسى أحمد بثلاثة أشواط نظيفة.ويفتتح المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاماً، أولى مواجهاته بالدورة، عندما يلاقي نظيره الأذربيجاني عند الخامسة من مساء الغد بتوقيت المملكة ضمن لقاءات المجموعة الثانية.وكانَ أخضر القدم، قد أنهى تدريباته اليوم،الذي اشتمل على مران تكتيكي والكرات الثابتة وركلات الترجيح.ويُدشُّنُ المنتخبُ السعودي لألعاب القوى، مشاركته بالدورة بداية من الثالثة من مساء الغد، من خلال خوض ست منافسات، حيث يشارك العداءان عبدالله أبكر ومحمد داوود في تصفيات سباق 100م، والعداءة ياسمين الدباغ في سباق 100م سيدات، ويحضر العداء محمد المعاوي في سباق 400م حواجز، والعداءان يوسف مسرحي ومازن الياسين في تصفيات سباق 400م، وطارق العمري في نهائي سباق 5000م، والرامي محمد تولو في نهائيات دفع الجلة.// انتهى //22:39ت م0171