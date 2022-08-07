جدة 09 محرم 1444 هـ الموافق 07 أغسطس 2022 م واسدانت اللجنة الإسلامية للهلال الدولي "إحدى المؤسسات المتخصصة لمنظمة التعاون الإسلامي في مجالات العمل الإنساني"، بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، الذي أدّى إلى سقوط ضحايا من المدنيين وتدمير للممتلكات المدنية.ودعت اللجنة في بيان صادر عنها، المجتمع الدولي للتدخل السريع لوقف هذا العدوان فورًا، موجهة دعوتها إلى الأطراف الدولية كافة لتحمّل مسؤوليتها في الضغط على إسرائيل بكل السبل الممكنة لوقف عدوانها، وإلزامها باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، والالتزام به؛ حفاظاً على السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، والعمل على إقرار الحماية اللازمة للفلسطينيين وفقاً لما تنص عليه المادة 47 من اتفاقية جنيف الرابعة، وفرض عقوبات دولية على إسرائيل جرّاء انتهاكاتها الخطيرة للقانون الدولي الإنساني ضد المدنيين والممتلكات المدنية في قطاع غزة، ووضعها كدولة تهدد الأمن والسلم الدوليين.كما وجهت اللجنة الإسلامية للهلال الدولي نداءها الإنساني إلى جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر الإسلامية والعربية والمنظمات الإنسانية في دول منظمة التعاون الإسلامي إلى تقديم العون والمساعدة الإنسانية إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني والسلطات الصحية الفلسطينية لمواجهة الآثار الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، معربةً عن تعازيها إلى أسر الشهداء وتمنياتها للجرحى بسرعة الشفاء.// انتهى //22:43ت م0172