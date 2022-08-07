أبها 09 محرم 1444 هـ الموافق 07 أغسطس 2022 م واستوّج صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير مساء اليوم، المنتخب السعودي الشاب في كرة القدم، بكأس العرب تحت 20 سنة، التي احتضنتها مدينة أبها ومحافظة خميس مشيط، إثر تغلبه على نظيره المصري في المباراة النهائية بركلات الترجيح 5 - 3، بعد نهاية أشواط المباراة الأصلية والإضافية بالتعادل الإيجابي 1 - 1.وسجل هدف الأخضر في الدقيقة 46 اللاعب عبدالعزيز العليوة، فيما سجل للمنتخب المصري اللاعب صلاح الدين رضا في الدقيقة 49.يذكر أن مهاجم الأخضر عبدالله رديف نال جائزة هداف البطولة بـ 6 أهداف، فيما حقق زميله مصعب الجوير جائزة أفضل لاعب، وتوج حارس المنتخب المصري أحمد نادر السيد بجائزة أفضل حارس بالبطولة.// انتهى //22:44ت م0173