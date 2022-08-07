أديس أبابا 9 محرم 1444 هـ الموافق 7 أغسطس 2022 م واسدان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى موسى فقى محمد بشدة الهجمات الجوية من قبل العدوان الصهيوني المستمرة على غزة وأسفرت عن مقتل أكثر من 30 مدنياً فلسطينياً، بينهم 6 أطفال.وأكد فى بيان صحفى اليوم أن استهداف المدنيين واستمرار الاحتلال غير الشرعى من قبل جيش الاحتلال للأراضى المحتلة يشكلان انتهاكاً صارخاً للقانون الدولى.وجدد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى دعم الاتحاد الأفريقى الثابت للشعب الفلسطيني فى سعيه المشروع لإقامة دولة مستقلة وذات سيادة.//انتهى//23:14ت م0176