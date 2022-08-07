إسلام آباد 9 محرم 1444 هـ الموافق 7 أغسطس 2022 م واسدانت باكستان بشدة اقتحام مستوطنين يهود لباحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية جيش الاحتلال الصهيوني الغاشم.وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية اليوم أن هذا العمل الاستفزازي انتهك بشكل صارخ قدسية القبلة الأولى، وأضر بمشاعر المسلمين حول العالم.وأضاف أن مثل هذه الحوادث تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والأعراف والممارسات الدولية، ويجب وقف أي محاولة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى المبارك.وذكر البيان أن باكستان تدعو المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف العدوان الصهيوني المحتل الغاشم والانتهاكات التي تسبب العنف والتوتر وعدم الاستقرار بالمنطقة.//انتهى//23:46ت م0179