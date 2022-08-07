بنوم بنه 9 محرم 1444 هـ الموافق 7 أغسطس 2022 م واسعقد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ووزير الخارجية الأسترالية بيني وونغ ووزير الخارجية الياباني هاياشي يوشيماسا اليوم اجتماعاً ثلاثياً على هامش الاجتماع الخامس والخمسين لوزراء خارجية الآسيان المنعقد في العاصمة الكمبودية بنوم بنه.وأفاد بيان مشترك عقب الاجتماع أن وزراء الخارجية أعربوا عن التزامهم بتعميق الشراكة الثلاثية لدفع منطقة المحيطين الهندي والهادئ إلى الأمام، كما أكدوا التزامهم بالحفاظ على السلام والاستقرار الدوليين.//انتهى//23:58ت م0183