أبها 10 محرم 1444 هـ الموافق 08 أغسطس 2022 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير شكره للقيادة الرشيدة على دعمها وإتاحتها إقامة النسخة الثامنة من بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب 2022 في منطقة عسير، مشيدًا بجهود الإتحاد العربي والاتحاد السعودي في تنظيمها وإقامتها، لافتًا إلى أن البطولة اضافت للمنطقة بُعد رياضي مميز إلى جانب البعد السياحي الذي تتمتع به خلال هذه الفترة.جاء ذلك بعد تتويج سموه المنتخب السعودي الشاب بكأس البطولة بعد فوزه على نظيرة المصري بنتيجة ركلات الترجيح ( 3 - 5 )،في المباراة النهائية التي جمعت بين منتخبي السعودية ومصر، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في مدينة أبها،من جهته ثمّن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، رعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، المباراة النهائية لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب، وتتويجه لبطل المسابقة.وقدم الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم الدكتور رجاء الله السلمي شكره وتقديره لسمو أمير منطقة عسير على جميع الخدمات المساندة التي حظيت بها البطولة خلال فترة إقامتها في منطقة عسير، بمشاركة 18 منتخباً عربياً، وذلك من مختلف القطاعات الحكومية بالمنطقة، لافتًا إلى أن هذا الدعم ساهم بشكل كبير في نجاح البطولة، مقدماً شكره لجميع المنتخبات التي شاركت في هذه النسخة، ومهنئاً في الوقت ذاته المنتخب السعودي لتحقيقة لقب هذه النسخة.وأوضح السلمي أنه وبتوجيه دائم من سمو رئيس الاتحاد حرصنا على تنمية وتطوير بطولة كأس العرب للشباب وكافة البطولات في مختلف الفئات السنية ليجد اللاعبون العرب الفرصة الكافية لاكتساب الخبرات الفنية عبر إقامة بطولات ذات قيمة كبيرة بمشاركة عدد كبير من المنتخبات".// انتهى //01:08ت م0002