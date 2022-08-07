نيوم 10 محرم 1444 هـ الموافق 08 أغسطس 2022 م واسقام وفد من منظومة الطاقة، يتقدّمه مساعد سمو وزير الطاقة لشؤون التطوير والتميز؛ المهندس أحمد الزهراني، ومساعد سمو الوزير لشؤون الكهرباء؛ المهندس ناصر القحطاني، ويضم عدداً من قياديي المنظومة، بزيارة لمشروع نيوم.والتقى الوفد بالرئيس التنفيذي لشركة نيوم للطاقة؛ بيتر تيريوم، وعددٍ من قياديي الشركة، بهدف متابعة سير الأعمال المشتركة، كمشروعات الطاقة المتجددة، والتقدم في تنفيذ مشروعات شبكات نقل الكهرباء.وناقش الجانبان، مجالات التعاون في مشروعات إنتاج الهيدروجين النظيف، وسبل تعزيز استخدام مواد البناء البوليمرية المستدامة في مشروعات نيوم، ومجالات التعاون في مجالات المحتوى المحلي، وكفاءة الطاقة، والابتكار.// انتهى //01:15ت م0003