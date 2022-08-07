أبها 10 محرم,1444 هـ الموافق 08 أغسطس,2022 م واسهنأ صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، المنتخب السعودي بعد فوزه بكأس العرب لمنتخبات الشباب، تحت 20 عاماً، في نسختها الثامنة، عقب تغلبه على المنتخب المصري بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح، وذلك في اللقاء الذي جمعهما في نهائي البطولة التي اختتمت اليوم الأحد في مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية، متمنياً التوفيق للمنتخب المصري في المنافسات المقبلة.وقدّم سمو رئيس الاتحاد العربي شكره وتقديره للجنة المنظمة وللاتحاد السعودي لكرة القدم ولجميع اللجان التي قدمت جهوداً كبيرة في سبيل نجاح هذه البطولة، متمنياً لجميع المنتخبات العربية المزيد من التوفيق والنجاح في المنافسات المقبلة للاتحاد العربي لكرة القدم كافة، مبدياً سعادته بـ "نجاح البطولة من جميع النواحي، واكتساب لاعبي المنتخبات العربية المشاركة كافة، خبرات ومعارف فنية مفيدة".// انتهى //01:29ت م0004