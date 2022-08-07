الطائف 10 محرم 1444 هـ الموافق 08 أغسطس 2022 م واسأعلن مجلس إدارة نادي سباقات الخيل عن صدور الموافقة على رفع مستوى شوط كأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله الفيصل للخيل العربية ليُعد شوطا مصنفاً والذي استحدث هذا الموسم ليقام في ختام موسم سباقات الطائف 2022.وجاءت الموافقة بناء على طلب نادي سباقات الخيل إلى IFAHR وهو الاتحاد الدولي المعني بسباقات الخيل العربية الأصيلة، ويعد السباق والتصنيف خطوة مهمة تواكب توجه نادي سباقات الخيل في الرفع من مستوى السباقات في المملكة العربية السعودية وتطويرها.ويُعد تصنيف الشوط في أول نسخة له هذا العام 2022 هي الأولى في تاريخه، وخصص هذا الشوط للخيل العربية عمر 4 سنوات فأكثر , كما يعتبر هذا التصنيف إحدى ثمار عمل نادي سباقات الخيل وخططه الإستراتيجية التطويرية بأن تدرج سباقات المملكة العربية السعودية ضمن مثيلاتها من سباقات كبرى بالدول العالمية المصنفة.// انتهى//01:36ت م0005