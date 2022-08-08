عام / "المركز الوطني للأرصاد" : أمطار رعدية وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
الاثنين 1444/1/10 هـ الموافق 2022/08/08 م واس
المدينة المنورة 10 محرم 1444 هـ الموافق 08 أغسطس 2022 م واس
نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار رعدية وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية ، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والصويدرة والفريش والمندسة والعلا والعيص وخيبر والمهد واليتمة ووادي الفرع.
وبين المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة التاسعة مساء.
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