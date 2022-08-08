المدينة المنورة 10 محرم 1444 هـ الموافق 08 أغسطس 2022 م واسنبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار رعدية وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية ، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والصويدرة والفريش والمندسة والعلا والعيص وخيبر والمهد واليتمة ووادي الفرع.وبين المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة التاسعة مساء.// انتهى //03:12ت م0007