ينبع 10 محرم 1444 هـ الموافق 08 أغسطس 2022 م واسرأس أمس محافظ ينبع رئيس المجلس المحلي/ سعد بن مرزوق السحيمي اجتماع المجلس المحلي الثالث بدورته السادسة وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر المحافظة بحضور أعضاء المجلس من المسئولين والأهالي وفي بداية الاجتماع رحب المحافظ بالحضور منوها بحرص واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس المنطقة وسمو نائبه بالمجلس واعماله لخدمة المحافظة وتنميتها تلى ذلك مناقشة جدول الأعمال الذي تضمن عرض مقدم من لجنة المتابعه بالمجلس عن أعمال المجلس التى نفذت خلال الفترة الماضية وكذلك عرض تعريفي مقدم من مدير القطاع الصحي عن الخدمات الصحية المقدمة بالمحافظة.وفي نهاية المجلس أوصى المجتمعون بمتابعة وتفعيل المبادرات المقدمة من لجان المجلس بالوقت المحدد وتكليف لجنة الدعم الاجتماعي بانشاء جمعية خاصه لايواء المرضى النفسيين بالتعاون مع القطاع الصحي ، وتشغيل مبنى العيادات الخارجية بمستشفى ينبع العام ودعمه بالكوادر الطبيه والتمريضيه والعمل على تفعيل برنامج المدن الصحية بالمحافظه.// انتهى //03:37ت م0009