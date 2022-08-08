المدينة المنورة 10 محرم 1444 هـ الموافق 08 أغسطس 2022 م واسقدّمت مستشفيات المدينة المنورة خدماتها لـ 280,501 مستفيد, وذلك خلال النصف الأول للعام 2022م .وأفاد تجمع المدينة المنورة الصحي, بأنه بلغ عدد مراجعي أقسام الطوارئ بمستشفى المدينة المنورة بمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية ( 24،141 ) مراجع، فيما بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية (22،829 ) مراجع، كما تم إجراء ( 1300 ) عملية جراحية وذلك خلال نفس الفترة.وأشار إلى أن قسم الطوارئ بمستشفى النساء والولادة والأطفال بمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية أستقبل ( 125،533 ) مراجع ، كما قدّم قسم العيادات الخارجية بالمستشفى خدماته لـ ( 74،756 ) مراجع، فيما أجريت فيه ( 4,372 ) عملية جراحية .وأبان التجمع إستفادة ( 16،027 ) مراجع من خدمات قسم الطوارئ بمستشفى الطب النفسي التخصصي، فيما قدّمت العيادات الخارجية خدماتها لـ ( 12،226 ) مراجع ، وبلغ عدد الوصفات الطبية المصروفة ( 23،183 ) وصفة.وأضاف تجمع المدينة المنورة الصحي, أن عدد المستفيدين من خدمات مستشفى التأهيل الطبي بلغ ( 4،989 ) مراجع للعيادات الخارجية وبلغ عدد جلسات العلاج الطبيعي ( 28،159 ) ومستفيدي الأطراف الصناعية ( 1،789 ) مستفيد.// انتهى //07:22ت م0014