إسلام آباد 10 محرم 1444 هـ الموافق 08 أغسطس 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين الأبرياء، واستنكار باكستان لانتهاك مستوطنين يهود لباحات المسجد الأقصى، واعتبرته تطوراً أثار مشاعر المسلمين حول العالم.وتابعت تطورات أعمال البحث والإنقاذ التي تنفذها قوات الجيش الباكستاني بالتعاون مع باقي المؤسسات الحكومية في المناطق المتضررة من السيول والفيضانات الناجمة عن سلسلة الأمطار الموسمية الغزيرة.وتناقلت صحف الاثنين دعوة الأمم المتحدة إلى إيقاف التصعيد فورًا في قطاع غزة، وتجنب نزاع إضافي قد تكون له تبعات مدمرة، لا سيما وسط المدنيين الفلسطينيين.وعرجت في الشأن الإقليمي والدولي إلى تفشي وباء الكوليرا في المناطق الشمالية من أفغانستان، واستمرار عملية تصدير الحبوب من أوكرانيا ليساهم ذلك تخفيف مخاوف الأمن الغذائي للعديد من البلدان، وبدء السلطات الأمريكية التحقيق بشكل معمق في حوادث اغتيال المسلمين في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية.// انتهى //07:44ت م0015