السيح 10 محرم 1444 هـ الموافق 08 أغسطس 2022 م واسأعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، عن فتح بوابة القبول الإلحاقي للطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بكليات الجامعة في مقرها الرئيس بمدينة السيح ، وفي كلية التربيةللبنات بالدلم، وكليات فروع الجامعة بمحافظات حوطة بني تميم والأفلاج والسليل ووادي الدواسر للعام الجامعي 1444هـ بدءاً من يوم غد الثلاثاء عبر رابط بوابة القبول الإلحاقي : https://add.psau.edu.sa/ ويستمر القبول حتى يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من شهر محرم الجاري .وأوضحت الجامعة ان بوابة القبول الإلحاقي متاحة للطلاب والطالبات الذين لم يتمكنوا من تقديم طلب قبول أو ممن لم يحالفهم التوفيق بالقبول عبر بوابة القبول الموحد السابقة، وكذلك تعديل رغبات الطلاب والطالبات الذي رشحوا للقبول وأكدوا قبولهم بالجامعة عبر بوابة القبول للعام الجامعي الجديد ويرغبون في تعديل رغباتهم.وتتيح بوابة القبول الالحاقي للطلاب والطالبات التعرف على التخصصات المتاحة وشروط القبول فيها، وترتيب أولوية الرغبات للتخصصات المتاحة وفق شروط ومعايير القبول، كما تتيح الاطلاع على نتائج القبول، وتسهم في إبراز جانب الوضوح والشفافية في إجراءات القبول وضمان فرص متساوية وعادلة للجميع وفق معايير القبول المعتمدة لكل تخصص.// انتهى //08:51ت م0016