طوكيو 10 محرم 1444 هـ الموافق 08 أغسطس 2022 م واسسجل ميزان الحساب الجاري لليابان عجزًا بقيمة 4.132 مليار ين، خلال يونيو الماضيوأوضحت وزارة المالية اليابانية، أن واردات اليابان ارتفعت خلال يونيو الماضي بنسبة 2.49% سنويًا أي ما يعادل 697.9 تريليون ين، في حين زادت الصادرات بنسبة 4.20% سنويًا أي ما يعادل 583.8 تريليون ين، لتسجل اليابان عجزًا تجاريًا بقيمة 114ر1 تريليون ين.وأضافت الوزارة أن ميزان حساب رأس المال الياباني سجل فائضًا بقيمة 8.135 مليار ين، في حين سجل الحساب المالي عجزًا بقيمة 9.588 مليار ين، خلال يونيو الماضي.// انتهى //09:09ت م0017