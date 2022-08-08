جدة 10 محرم 1444 هـ الموافق 08 أغسطس 2022 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيدة حليمة يعقوب، رئيسة جمهورية سنغافورة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية سنغافورة الصديق، اطراد التقدم والازدهار.// انتهى //09:13ت م0018