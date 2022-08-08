تبوك 10 محرم 1444 هـ الموافق 08 أغسطس 2022 م واساختتمت جمعية الملك خالد الخيرية النسائية بمنطقة تبوك، اليوم فعاليات مهرجان الخير للأسر المنتجة والذي نظمته الجمعية على مدى 15 يوماً بمول تبوك بارك.وأوضحت مديرة الجمعية ريم العطوي أن فعاليات المهرجان استهدفت مشاركة 100 أسرة منتجة من أسر المنطقة، بأجنحة وأركان مختلفة شملت الحرف اليدوية، والمأكولات، والأزياء الحديثة والتراثية والإكسسوارات، وفنون الحرف اليدوية والحياكة، والبخور والعطور، إضافة لمشغولات فن الريزن، وفن الكروشيه، مشيرة إلى أن المهرجان شهد اقبالاً من زائري وأهالي المنطقة.وبينت العطوي أن المهرجان يعد أحد النشاطات والخدمات التي تهدف إلى تمكين الأسر المنتجة من مزاولة العمل التجاري، وتحويلهم من مستفيدين إلى منتجين وتحسين المستوى الاقتصادي للأسر وإيجاد فرص عمل للأسرة والإنتاج و تطوير منتجاتها، والارتقاء بمستوى جودتها .// انتهى //09:44ت م0020