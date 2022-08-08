تونس 10 محرم 1444 هـ الموافق 08 أغسطس 2022 م واسأبرزت الصحافة التونسية الصادرة اليوم، دخول هدنة وقف إطلاق النار الشامل في قطاع غزة والذي أعلنته الفصائل الفلسطينية بالاتفاق مع الاحتلال الإسرائيلي بوساطة مصرية.وتناولت دعوة الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل المنظمة العمالية الأولى في تونس نور الدين الطبوبي إلى توحيد كل الفرقاء من أجل مشروع وطني بعيد عن الصراعات الإيديولوجية.وسلطت الصحف الضوء على الشأن المغاربي و عودة الهدوء الحذر إلى العاصمة الليبية طرابلس بعد اشتباكات مسلحة بين عدد من المليشيات.وتطرقت صحف تونس إلى إعلان المستشار الألماني أولاف شولتز عن إمكانية أن تتجه ألمانيا نحو تمديد استغلال المفاعلات النووية الثلاثة التي تستخدم حاليًا لصناعة الكهرباء وذلك للمساهمة في الحد من أزمة الطاقة.// انتهى //09:48ت م0021