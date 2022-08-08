الرباط 10 محرم 1444 هـ الموافق 08 أغسطس 2022 م واسأبرزت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بيان الخارجية المغربية الذي أكدت فيه أن الرباط تتابع بقلق بالغ الأوضاع في قطاع غزة، ودعوتها إلى تجنب مزيد من التصعيد لمنع خروج الأوضاع عن السيطرة.وتطرقت إلى مواقف العديد من العواصم العربية والعالمية التي أدانت العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، داعيةً إلى ضبط النفس لتجنب أي تصعيد آخر.وتناقلت خبر انفجار قنبلة في العاصمة الأفغانية كابول، وسط مخاوف من وقوع إصابات في محيط الانفجار.وتناولت صحف الرباط تحذيرات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس للعالم من سباق تسلح نووي جديد.// انتهى //10:17ت م0026