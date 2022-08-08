عام / "الأرصاد": أمطار وتساقط للبرد وجريان للسيول على منطقة جازان
الاثنين 1444/1/10 هـ الموافق 2022/08/08 م واس
جيزان 10 محرم 1444 هـ الموافق 08 أغسطس 2022 م واس
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم، أن تشهد منطقة جازان هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط للبرد وجريان للسيول، على محافظات الحُرّث، والدائر بني مالك، والرّيث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساء.
// انتهى //
10:19ت م
0027