جيزان 10 محرم 1444 هـ الموافق 08 أغسطس 2022 م واستوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم، أن تشهد منطقة جازان هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط للبرد وجريان للسيول، على محافظات الحُرّث، والدائر بني مالك، والرّيث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا.وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساء.// انتهى //10:19ت م0027