تبوك 10 محرم 1444 هـ الموافق 08 أغسطس 2022 م واسبحث أمين منطقة تبوك خلال اجتماعه أمس مع وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتحول الرقمي والمدن الذكية المهندس علي بن هادي راجحي وفريق عمل البرنامج، تعزيز التحول الرقمي في القطاع البلدي بالمنطقة.وناقش الاجتماع مستهدفات برنامج التحول الذكي للأعمال والبيانات الاستراتيجية، ومنهجية آلية المتابعة والدعم، والفرص والتحديات، وتطبيق نماذج مبتكرة ومستدامة لإثراء تجربة العميل وتلبية احتياجاته، وتحسين جودة وكفاءة المنظومة الرقمية، بما يتوافق مع استراتيجية التحول الرقمي للقطاع البلدي، ومستهدفات رؤية المملكة 2030, كما استعرض الاجتماع أداء أمانة تبوك للربع الأول والثاني من العام الحالي 2022م.// انتهى //10:22ت م0029