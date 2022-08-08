بريدة 10 محرم 1444 هـ الموافق 08 أغسطس 2022 م واسحقق مهرجان التمور بمدينة بريدة، الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم بإشراف إمارة المنطقة والشراكة مع أمانة منطقة القصيم، مبيعات تجاوزت 62 مليون ريال خلال 7 أيام من انطلاقته حيث استقبل السوق بحسب لجنة الإحصاء في المهرجان أكثر من 9 آلاف سيارة محملة بأكثر من 3 آلاف طن من التمور بأنواعها.ويشهد المهرجان حراك تسويقياً بين أطرافه من مزارعين ومستهلكين وشركات ومصانع التمور ومشتقاتها، في حين يفضل المستهلك أيام المهرجان لشراء التمور وتخزينها بالتجميد واستهلاكها بقية أيام السنة.يذكر أن مهرجان تمور بريدة يشهد كل عام ولادة عدد من المشاريع الشبابية الناشئة في مجال التمور وصناعاته التحويلية وتقديمها إلى سوق العمل.// انتهى //10:23ت م0030