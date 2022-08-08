نجران 10 محرم 1444 هـ الموافق 08 أغسطس 2022 م واسحددت عمادة شؤون الطلاب بجامعة نجران المدة 22 - 16 محرم 1444 هـ موعداً للتسجيل في برامج المنح الداخلية والخارجية لغير السعوديين من الجنسين وذلك عبر الرابط https://edugate.nu.edu.sa/nu/init.وأوضح وكيل عميد عمادة شؤون الطلاب للمنح الدكتور علي أبو دهام أن شروط القبول في المنح الخارجية تتضمن : ألا يقل عمر المتقدم أو المتقدمة عن 17 عامًا ولا يزيد عن 25 لدرجة البكالوريوس، وألا يكون الطالب أو الطالبة قد حصل على منحة دراسية أخرى من إحدى المؤسسات التعليمية في المملكة، ومصادقة الشهادات والأوراق الثبوتية من الجهات المختصة، وألا يكون مفصولاً من إحدى المؤسسات التعليمية في المملكة، إضافة إلى امتلاكه جواز سفر ساري المفعول لمدة سنة على الأقل، مع إجادة المتقدم - إن كان غير عربي - اللغة العربية نطقاً وكتابة ويرفق ما يثبت ذلك، وأن يتجاوز المتقدم المقابلة الشخصية عبر وسائل التواصل المرئي، حيث يحق له التقديم في جميع التخصصات ماعدا الصحية، مشيرًا إلى ضرورة إرفاق صورة من الشهادة الثانوية وصورة من ترجمة الشهادة للغة العربية (في حال كونها بلغة غير العربية) وتصديقها من السفارة السعودية، وفي حال عدم وجود سفارة سعودية في بلد الطالب يتم تصديقها من أقرب سفارة سعودية مجاورة لدولته، إضافة إلى صورة من جواز السفر لا تقل مدة سريانه عن سنة، وتعبئة نموذج استمارة الطالب إلكترونيًا باستخدام الحاسوب، طبقاً لبيانات ولغة جواز السفر وإرفاقها، وصورة شخصية حديثة .وبين أن شروط المنح الداخلية تشمل إقامة سارية المفعول وألا يزيد عمر الطالب عن 25 سنة "للذكور" و30 سنة "للإناث"، وعدم مضي أكثر من 5 سنوات على إصدار شهادة الثانوية، وأن يكون الطالب حاصلاً في النسبة الموزونة على 90% وما فوق، وألا يكون قد حصل على منحة دراسية أخرى من إحدى المؤسسات التعليمية في المملكة، مؤكدًا على المتقدمين بضرورة إرفاق صورة من الإقامة، وصورة من شهادة الثانوية، إضافة إلى تعبئة نموذج استمارة الطالب إلكترونيًا " باستخدام الحاسوب " طبقاً لبيانات الإقامة وإرفاقها، وصورة شخصية حديثة.// انتهى //10:38ت م0032