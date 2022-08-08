طوكيو 10 محرم 1444 هـ الموافق 08 أغسطس 2022 م واسأغلقت الأسهم اليابانية اليوم على ارتفاع اليوم، إذ تهافت المستثمرون على أسهم الشركات التي أعلنت عن توقعات قوية في حين حد الحذر قبيل صدور تقرير أسعار المستهلكين الأمريكيين من المكاسب.وارتفع مؤشر (نيكي) بنسبة 0.26 في المئة، ليغلق عند مستوى 28249.24 نقطة, فيما صعد مؤشر (توبكس) الأوسع نطاقًا، بنسبة 0.22 في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى 1951.41 نقطة.// انتهى //10:41ت م0033