القدس المحتلة 10 محرم 1444 هـ الموافق 08 أغسطس 2022 م واسأصيب عشرات الفلسطينيين اليوم، بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي غربي جنين بالضفة الغربية.وأوضحت مصادر محلية فلسطينية، أن عشرات الفلسطينيين أصيبوا بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحامها قرية رمانة غرب جنين وقيامها بهدم منزلي ذوي أسيرين.وفي ذات السياق، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة طالت 15 فلسطينيًا من الضفة الغربية.// انتهى //10:46ت م0034