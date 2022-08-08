الباحة 10 محرم 1444 هـ الموافق 08 أغسطس 2022 م واسقدمت أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية في مستشفيات صحة الباحة خدماتها لـ 20685 مستفيداً، خلال الأسبوع الماضي.وبلغ عدد المستفيدين من أقسام الطوارئ 10446 مستفيداً، فيما قدّمت العيادات الخارجية خدماتها لـ 10239 مستفيداً، وبلغ عدد المنومين 1619 مريضاً، وأجريت 301 عملية جراحية خلال الفترة ذاتها.// انتهى //10:57ت م0035