الرياض 10 محرم 1444 هـ الموافق 08 أغسطس 2022 م واس.أطلقت عمادة القبول والتسجيل في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن نظام التسريع الأكاديمي، الذي صمم لطالبات المرحلة الثانوية العامة المقبولات في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن في عام 1444 هـ، والذي يعد من أهم روافد برنامج استقطاب الموهوبات، ويهدف لتسريع المسار التعليمي لطالبات الجامعة، على نحوٍ يتناسب مع قدراتهن وتفوقهن العلمي، وتمكينهن من إتمام الدراسة الجامعية في مدة أقصر.ويشتمل النظام على مسارين، الأول: التسريع الأكاديمي لاجتياز الطالبة السنة التأسيسية، الذي صُمم لطالبات المرحلة الثانوية العامة المقبولات في جامعة الأميرة نورة من خلال التسكين المباشر في التخصصات اللاتي يرغبن بها دون الالتحاق بالسنة التأسيسية وفق الضوابط المعتمدة لذلك، بعد اجتياز اختبارات التحصيل العلمي المتخصصة بنجاح، ثم تُجرى منافسة بين المجتازات على المقاعد المتاحة وفق النسبة المركبة للقبول والطاقة الاستيعابية، وتستكمل الطالبة بعد التسكين المباشر ما تبقى لها من مقررات لا تخضع للتسريع الأكاديمي.ويقدم المسار الثاني التسريع الجزئي: الذي صُمم للطالبات المقبولات في جامعة الأميرة نورة بتخصصات معينة، وبهذا تُعفى الطالبة من دراسة بعض المقررات عند اجتيازها اختبارات التحصيل العلمي المتخصصة بنجاح.يُشار إلى أنّه يمكن زيارة موقع عمادة القبول والتسجيل :https://www.pnu.edu.sa/ar/Deanship/Registration/Talented/Pages/sectionMembers.aspx#content للاطلاع على الشروط، وكيفية التسجيل، ومواعيد اختبارات المقررات والمراجع التي يمكن للطالبة الدراسة منها والإعداد للاختبار في حال قبولها في الكليات والتخصصات المعنية، وسيتم التواصل مع الطالبات المقبولات في الجامعة من خلال بوابة القبول الموحد والمحققات للشروط عبر رسائل نصية لتمكينهنّ من التسجيل في البرنامج حال رغبتهن ذلك.//انتهى//11:02ت م0037