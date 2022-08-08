الرياض 10 محرم 1444 هـ الموافق 08 أغسطس 2022 م واسيتيح الديوان العام للمحاسبة ممثلاً بالمركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء (تدريب)، فرصة التدريب في 16 برنامجاً لـ 320 متدرباً ومتدربةً من مختلف الجهات الحكومية المشمولة برقابة الديوان ، وذلك ضمن المرحلة الرابعة من البرامج التدريبية لهذا العام (2022م) التي ستنطلق يوم 1 صفر 1444هـ الموافق 28 أغسطس 2022م.وتشمل البرامج التدريبية في المرحلة الرابعة برنامجين يتم تقديمهما لأول مرة وهما : الرقابة على المستودعات الحكومية، والمحاسبة القضائية، إضافةً إلى البرامج السابقة التي يقدمها المركز بشكل مستمر وهي: المراجعة الداخلية والتدقيق المبني على المخاطر، الرقابة على الأداء، المحاسبة الحكومية، المحاسبة لغير المحاسبين، والإدارة المالية.ويأتي ذلك ضمن جهود الديوان في تعزيز التعاون والتكامل مع الجهات الحكومية المشمولة برقابته؛ بهدف تطوير ممارسة مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة للحفاظ على المال العام والمكتسبات الوطنية، وترشيد استخدام الموارد الاقتصادية.يُذكر أن التسجيل في البرامج التدريبية متاح من خلال الموقع الإلكتروني لمركز (تدريب) عبر الرابط التالي: http://portal.gca.gov.sa/SCFPA/login.php.// انتهى //13:00ت م0053