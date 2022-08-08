الظهران 10 محرم 1444 هـ الموافق 08 أغسطس 2022 م واسيشارك مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء" اليوم، في فعاليات موسم "الجميرز" الذي ينظمه الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية في الرياض، وذلك ضمن برنامج "الحلول الإبداعية" باستعراض التقنيات المتقدمة لمستقبل الواقع وكشف مستقبل التقنيات وألعاب الـ XR، ودمجها بأفكار المحتوى الإبداعي والعمل على تسويقها محلياً ودولياً.وتهدف المشاركة إلى التعرف على ما يقوم به المهتمون بالصناعات التقنية المتقدمة وربطها بالسوق المحلي، وكيفية الوصول إلى منتجات قابلة للتسويق بمحتوى وتقنيات معززة ودمجها بمتطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية.ويناقش البرنامج عدة محاور أبرزها: الجهود المبذولة حول صناعة المشهد الإبداعي للتقنيات المعززة ودورها على المستوى المحلي، وانعكاسها على المشهد المستقبلي، وتأثيرها على الحياة العامة، ومستقبل الألعاب الإلكترونية وصناعتها ودمجها بمستقبل الصناعات التمويلية.// انتهى //13:11ت م0055