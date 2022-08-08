عنيزة 10 محرم 1444 هـ الموافق 08 أغسطس 2022 م واستسهل العربات الذكية المستخدمة بموسم عنيزة "للتمور 43" معاينة التمور ومعرفة أنواعها وجودتها، حيث تتميز العربات بخفة الوزن وسلاسة الانتقال من موقع لآخر دون أن تسبب أي أضرار أو تأخير كونها أحد العوامل المساهمة في جذب المشتري والبائع للسوق.وبين وكيل بلدية عنيزة للخدمات محمد أحمد الحركان أن العربات أتت بعد الاستفادة من تجارب دولية وبالتحديد من دولة هولندا، مشيراً إلى أن ساحة المزاد في المدينة الغذائية تتسع لعشرة آلاف عربة تستوعب العربة الواحدة ٧٠٠ كجم، حيث سرعت العربات في إنهاء عمليات بیع التمور ونقلها من ساحة المزاد إلى منطقة التصدير سواء الدولي أو الداخلي أو إلى مواقف المخصصة للمشترين الأفراد.// انتهى //13:41ت م0060