باماكو 10 محرم 1444 هـ الموافق 08 أغسطس 2022 م واسلقي 5 عناصر من الشرطة في مالي حتفهم وإصابة آخرين بجروح إثر انفجار لغم.وأوضح بيان للشرطة في مالي، أن الانفجار تسبب أيضا في اختفاء ثلاثة عناصر أمن آخرين وقع جنوبي البلاد، مضيفًا إلى أنه جرى إطلاق نار كثيف من قبل مجهولين على مركز الشرطة الحدودي في سونا.وأكد البيان أن عناصر من قوات الدفاع والأمن المالي شرعوا في عملية تمشيط وبحث عن العناصر الأمنية المفقودة.// انتهى //13:41ت م0062