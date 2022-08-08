الكويت 10 محرم 1444 هـ الموافق 08 أغسطس 2022 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام بمقدار 9ر4 نقاط، ليبلغ مستوى 7ر7717 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 06ر0%.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 6ر192 مليون سهم عبر تنفيذ 11912 صفقة نقدية، بقيمة 3ر45 مليون دينار كويتي.وارتفع مؤشر السوق الرئيس 7ر4 نقاط، ليبلغ مستوى 61ر5883 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 08ر0% من خلال تداول 3ر112 مليون سهم عبر تنفيذ 4748 صفقة نقدية، بقيمة 7ر10 ملايين دينار كويتي.وصعد مؤشر السوق الأول 15ر5 نقاط، ليبلغ مستوى 83ر6600 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 06ر0% من خلال تداول 3ر80 مليون سهم عبر تنفيذ 7164 صفقة، بقيمة 5ر34 مليون دينار.// انتهى //13:42ت م0063