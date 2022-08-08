اقتصادي / بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام
الاثنين 1444/1/10 هـ الموافق 2022/08/08 م واس
الكويت 10 محرم 1444 هـ الموافق 08 أغسطس 2022 م واس
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام بمقدار 9ر4 نقاط، ليبلغ مستوى 7ر7717 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 06ر0%.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 6ر192 مليون سهم عبر تنفيذ 11912 صفقة نقدية، بقيمة 3ر45 مليون دينار كويتي.
وارتفع مؤشر السوق الرئيس 7ر4 نقاط، ليبلغ مستوى 61ر5883 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 08ر0% من خلال تداول 3ر112 مليون سهم عبر تنفيذ 4748 صفقة نقدية، بقيمة 7ر10 ملايين دينار كويتي.
وصعد مؤشر السوق الأول 15ر5 نقاط، ليبلغ مستوى 83ر6600 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 06ر0% من خلال تداول 3ر80 مليون سهم عبر تنفيذ 7164 صفقة، بقيمة 5ر34 مليون دينار.
// انتهى //
13:42ت م
0063