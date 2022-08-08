نجران 10 محرم 1444 هـ الموافق 08 أغسطس 2022 م واسنفذت أمانة منطقة نجران وبلدياتها الفرعية 1890 جولة تفتيشية، خلال الخمسة أيام الماضية، على المنشآت التجارية بالمنطقة، للتأكد من التزامها بالاشتراطات البلدية والصحية.وأوضحت الأمانة أن الجولات التفتيشية أسفرت عن تسجيل 246 مخالفة للإجراءات الصحية، وإغلاق 47 منشأة تجارية مخالفة, مشيرة إلى أن المخالفات المرصودة على المنشآت التجارية خلال الجولات التفتيشية، تراوحت ما بين تدنٍ في مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية.// انتهى //13:43ت م0064