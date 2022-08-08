مكة المكرمة 10 محرم 1444 هـ الموافق 08 أغسطس 2022 م واسنظَّمت أمانة العاصمة المقدسة وبالتعاون مع وكالة التراخيص والامتثال بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان اليوم، ورشة عمل تدريبية تحت مسمى "إجراءات تطبيق كود البناء السعودي وإصدار تراخيص البناء"، بمشاركة جميع المختصين بالإدارات المعنية، وذلك بمقرها الرئيس بمكة المكرمة.وأوضحت الأمانة أن الورشة تهدف إلى تعريف الإدارات المعنية بالأمانة والبلديات التابعة لها بكود البناء السعودي ولوائحه وإصداراته وإجراءات تطبيقه، والمهام المطلوبة من المفتشين وأعضاء لجان النظر، إضافة إلى توضيح آلية إصدار وتعليق تراخيص البناء عبر منصة بلدي، وذلك لتحقيق أفضل الممارسات العلمية والعملية في إنجاز الخدمات والأنشطة وللوصول لمستوى متميز من الخدمات وسعيا لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للوزارة.الجدير بالذكر أن أمانة العاصمة المقدسة تسعى مع الوزارة إلى توعية وتعريف منسوبيها بالبرامج والإجراءات الجديدة التي تسهم في تطوير الخدمات المقدمة والاستفادة منها بالدرجة القصوى، وذلك ضمن خطة الوزارة لتطوير مهارات منسوبي الوزارة والأمانات، بما يتماشى مع متطلبات إستراتيجية التطوير في المرحلة القادمة وفي كل ما يتعلق بتطوير خدمات البلدية.// انتهى //13:44ت م0066