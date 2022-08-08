القاهرة 10 محرم 1444 هـ الموافق 08 أغسطس 2022 م واسالتقت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة هيفاء أبو غزالة، اليوم بنائب وزير خارجية كازاخستان عادل تورسينوف الذي يزور القاهرة حاليًا.وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون المشترك بين كازاخستان والجامعة العربية ودولها الأعضاء بما يخدم مصالح الجانبين، إضافة إلى مشاركة الجامعة كمراقب في القمة السادسة لقادة الدول الأعضاء في مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا "CICA" التي تستضيفها كازخستان في أكتوبر المقبل.// انتهى //14:40ت م0075