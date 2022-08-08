سياسي / الأمين العام المساعد للجامعة العربية تلتقي بنائب وزير خارجية كازاخستان
الاثنين 1444/1/10 هـ الموافق 2022/08/08 م واس
القاهرة 10 محرم 1444 هـ الموافق 08 أغسطس 2022 م واس
التقت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة هيفاء أبو غزالة، اليوم بنائب وزير خارجية كازاخستان عادل تورسينوف الذي يزور القاهرة حاليًا.
وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون المشترك بين كازاخستان والجامعة العربية ودولها الأعضاء بما يخدم مصالح الجانبين، إضافة إلى مشاركة الجامعة كمراقب في القمة السادسة لقادة الدول الأعضاء في مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا "CICA" التي تستضيفها كازخستان في أكتوبر المقبل.
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14:40ت م
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