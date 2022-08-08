الخرطوم 10 محرم 1444 هـ الموافق 08 أغسطس 2022 م واسقال رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان إن السودان يلعب دوراً كبيراً ورائداً في العمل من أجل استقرار وأمن القارة الأفريقية من خلال تصديه لظاهرة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وكافة أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود.وأوضح البرهان لدى مخاطبته اليوم بالخرطوم، الجلسة الإفتتاحية لورشة دور التحصين والمعالجة الفكرية في مكافحة الإرهاب، والتي نظمها جهاز المخابرات العامة،بالتنسيق مع لجنة أجهزة الأمن والمخابرات الإفريقية (السيسا)، أن إنعقاد هذه الورشة يأتي متزامنا مع استشراف السودان لمرحلة جديدة، يتطلع فيها الشعب السوداني، بشغف، إلى توافق وطني شامل، تشارك فيه كل القوى السياسية والمجتمعية والشبابية للإسهام في تشكيل حكومة مدنية كاملة، تتولى استكمال مسيرة المرحلة الانتقالية والترتيب لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحقق تطلعات وآمال الشعب السوداني.وأضاف أن السودان، كغيره من الدول، يواجه ظاهرة التطرف العنيف والإرهاب ويبذل جهوداً كبيرة في مكافحة هذه الظواهر عبر الوسائل المختلفة ومنها الأجهزة الأمنية ،وإصدار عدد من التشريعات والقوانين، والمصادقة على العديد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية والثُنائية، مبينا أن السودان أنشأ العديد من الآليات لضبط الحدود مع دول الجوار للعمل سوياً ضمن المنظومة الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف.وأكد رئيس مجلس السيادة موقف السودان الثابت والقاطع في إدانة كافة أشكال التطرف والإرهاب والأنشطة الإجرامية التي تمارسها التنظيمات الإرهابية، وجدد إلتزام السودان بمواجهة كافة أشكال الإرهاب والتصدي له بكافة الوسائل الممكنة والمتاحة وخاصة من خلال منهج الحوار الفكري، ودعم وتطوير تجربة المعالجة الفكرية التي ابتدرتها السودان ويعمل بها ، وحقق فيها نتائج متقدمة ومثمرة بجانب العمل الإيجابي وسط المجموعات التي تستهدفها الجماعات الإرهابية بغرض تحييدها .// انتهى //14:53ت م0078