جدة 10 محرم 1444 هـ الموافق 08 أغسطس 2022 م واساستقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي‬، محافظ جدة بمكتبه اليوم، الرئيس التنفيذي لمركز برنامج جودة الحياة خالد بن عبدالله البكر، وفريق المركز.واطّلع على شرح موجز عن أبرز أهداف ومشاريع ومبادرات مركز برنامج جودة الحياة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وسبل التعاون المشتركة بين المحافظة والمركز لتحقيق نقلة نوعية في محافظة جدة، وإشراك المجتمعات المحلية في تطوير المدينة وتعزيز جاذبيتها.وأكد سموه أهمية برنامج جودة الحياة في تحقيق ‏مستهدفات رؤية المملكة 2030.فيما أشار الرئيس التنفيذي لمركز برنامج جودة الحياة، أن مبادرات ومشاريع برنامج جودة الحياة تشمل جميع مناطق ومحافظات المملكة، وتعمل على تطوير البنى التحتية وتعزيز أنماط الحياة للسكان.ويهدف البرنامج إلى تطوير قطاعات الرياضة والسياحة والثقافة والترفيه والبلديات وغيرها، كما تعمل على تحسين المشهد الحضري والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتطوير مدن المملكة بصورة شمولية.// انتهى //15:09ت م0079