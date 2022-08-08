الرياض 10 محرم 1444 هـ الموافق 08 أغسطس 2022 م واسالتقى معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي عبر الاتصال المرئي برئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للتعدين في اتحاد الغرف السعودية بحضور عدد من وكلاء الوزارة وممثلي اللجنة.وأكد المهندس الراجحي حرص منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تعزيز شراكتها مع لجان اتحاد الغرف السعودية في جميع قراراتها وتوجهاتها، مشيرًا إلى أن لدى الوزارة العديد من المستهدفات التي ساهمت في نمو وتوسع أعمال وأنشطة القطاع الخاص.واستعرض خلال اللقاء التحديات التي يشهدها قطاع التعدين وكيفية زيادة مستويات التوطين في الصناعات التعدينية، وتحفيز الموارد البشرية وأصحاب الكفاءات العالية للعمل في القطاع.ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وخططها لتعزيز شراكاتها الاستراتيجية وبناء علاقاتها التكاملية مع القطاع الخاص لتجاوز التحديات ووضع الحلول التي تسهم تمكين النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.// انتهى //15:11ت م0080