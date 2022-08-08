الدمام 10 محرم 1444 هـ الموافق 08 أغسطس 2022 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية أكثر من ٦٠٠٠ جولة رقابية؛ لإزالة مخلفات البناء بمدن ومحافظات المنطقة، وذلك ضمن حملة إزالة مخلفات البناء، ومعالجة مظاهر التشوه البصري، وتفعيلا للحملة الوطنية للحد من مخلفات البناء التي بدأت أعمالها في 18 / 12 / 1443هـ .كما ركزت فرق الميدانية للأمانة على رصد مخالفات ترك بقايا مواد البناء خارج سور المنزل أو في الأرض الفضاء، وإتلاف الشوارع والمرصوفة عند خلط الاسمنت عليها، وعدم وضع سواتر خارجية أو لوحات إرشادية أو إشارة تحذيرية، بالإضافة إلى عدم نظافة الموقع أثناء أعمال الإنشاء .وأكدت الأمانة استمرار الجولات الرقابية على المباني قيد الإنشاء والتأكد من تطبيق البنود والمعايير والاشتراطات البلدية والالتزام برخص الترميم والهدم، مشيرا إلى أنه ستطبق الإجراءات النظامية بحق جميع المخالفين .// انتهى //15:15ت م0081